В РПЦ объяснили, можно ли развеивать прах усопшего

Верующим людям не стоит развеивать прах усопшего, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, которые приводит РИА Новости, это противоречит обычаям Русской православной церкви.

Желательно прибегать к традиционному погребению, когда это возможно. Если нет возможности — значит, прибегают к кремации, к колумбарию, где хранится пепел, или высыпают прах. Необычные способы погребения могут идти в чем-то вопреки обычаям церкви, — объяснил священнослужитель.

При этом иеромонах подчеркнул, что кремация в церкви не запрещена. Однако, по его словам, данная процедура не соответствует церковным обычаям.

Есть церковный обычай погребения, а кремация — это маргинальная ситуация, — резюмировал он.

