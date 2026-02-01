Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 09:58

В РПЦ объяснили, можно ли развеивать прах усопшего

Иеромонах Макарий призвал верующих не развеивать прах усопшего

Верующим людям не стоит развеивать прах усопшего, заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, которые приводит РИА Новости, это противоречит обычаям Русской православной церкви.

Желательно прибегать к традиционному погребению, когда это возможно. Если нет возможности — значит, прибегают к кремации, к колумбарию, где хранится пепел, или высыпают прах. Необычные способы погребения могут идти в чем-то вопреки обычаям церкви, — объяснил священнослужитель.

При этом иеромонах подчеркнул, что кремация в церкви не запрещена. Однако, по его словам, данная процедура не соответствует церковным обычаям.

Есть церковный обычай погребения, а кремация — это маргинальная ситуация, — резюмировал он.

Ранее настоятель храма отец Леонид рассказал, что для написания икон необходимо оторваться от повседневной суеты. Он подчеркнул, что в этом ему помогает не вдохновение, а правильный внутренний настрой. Священнослужитель отметил, что это тихий и кропотливый труд, основанный на уважении и вере.

