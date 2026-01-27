«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон Настоятель храма отец Леонид: для написания икон нужно оторваться от суеты

Для написания икон необходимо оторваться от повседневной суеты, рассказал «Радио 1» настоятель храма отец Леонид, который сам занимается иконописью. Он подчеркнул, что в этом ему помогает не вдохновение, а правильный внутренний настрой.

Прежде чем начать писать, конечно же, надо войти в эту внутреннюю свою сердечную клеть, внутреннюю сердечную комнату войти, остаться наедине с самим собой, оттуда — к Господу. И уже тогда начинать писать. Нужно суметь оторваться от повседневной суеты, настроиться, собраться. Это не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой, — рассказал отец Леонид.

Священнослужитель отметил, что это тихий и кропотливый труд, основанный на уважении и вере. По его словам, иконопись — это также возвращение к древним традициям.

