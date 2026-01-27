Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:13

«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон

Настоятель храма отец Леонид: для написания икон нужно оторваться от суеты

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Для написания икон необходимо оторваться от повседневной суеты, рассказал «Радио 1» настоятель храма отец Леонид, который сам занимается иконописью. Он подчеркнул, что в этом ему помогает не вдохновение, а правильный внутренний настрой.

Прежде чем начать писать, конечно же, надо войти в эту внутреннюю свою сердечную клеть, внутреннюю сердечную комнату войти, остаться наедине с самим собой, оттуда — к Господу. И уже тогда начинать писать. Нужно суметь оторваться от повседневной суеты, настроиться, собраться. Это не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой, — рассказал отец Леонид.

Священнослужитель отметил, что это тихий и кропотливый труд, основанный на уважении и вере. По его словам, иконопись — это также возвращение к древним традициям.

Ранее священник Александр Волков рассказал, что святую крещенскую воду можно пить и окроплять ею помещения. По его словам, православные верят, что святая вода помогает преодолевать страсти, немощи и укрепляет в вере и благочестии.

священники
иконы
храмы
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.