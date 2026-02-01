Государственный долг Германии достиг исторического максимума в третьем квартале 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статбюро Destatis. В частности, он вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года. Такая динамика прослеживается на фоне санкционной политики Европейского союза против России.

Германия оказалась, как говорят, между «молотом и наковальней» в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов, — приводит агентство слова финансового аналитика Алексея Родина.

Уточняется, что в третьем квартале 2025 года госдолг Германии достиг €2,79 трлн. При этом в первом квартале 2021 года он составлял лишь €2,38 трлн. Разница составила 17,3%.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что подземные газовые хранилища Германии оказались заполнены менее чем на 34%. Последний раз такие показатели наблюдались в кризисном для страны 2022 году. Тогда были прекращены поставки газа из России.