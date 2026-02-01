Один из крупнейших финских шинных заводов в России сменил владельца

Завод Ikon, расположенный во Всеволожске, перешел к новому собственнику — компании «Татнефтехиминвест-Холдинг» (ТНХИ-Х), сообщает издание 47news. Эта информация отражена в данных ЕГРЮЛ от 29 января. Отмечается, что это одно из крупнейших предприятий данного типа в России.

В 2023 году, актив был приобретен ПАО «Татнефть» после ухода финского концерна Nokian Tyres с российского рынка. С новым владельцем выпуск продукции продолжился под отечественной торговой маркой Ikon Tyres.

Ранее в Санкт-Петербурге на аукцион был выставлен завод по выпуску радиоаппаратуры «Ред Стар Софтваре» с начальной ценой 120 млн рублей. Торги назначены на 4 марта. Строительство объекта площадью 1460 квадратных метров стартовало в 2015 году, было завершено в июле 2025-го, а уже в августе компания-владелец была признана банкротом.

Кроме того, имущественный комплекс стратегического предприятия «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ), которое входит в государственную корпорацию «Роскосмос», выставлен на продажу за 2,6 млрд рублей. Прием заявок от возможных покупателей стартовал 26 января.