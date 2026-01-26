Миасский машзавод выставил на продажу оборонные цеха за 2,6 млрд рублей

Имущественный комплекс стратегического предприятия «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», выставлен на продажу за 2,6 млрд рублей, говорится в данных «Федресурса». Прием заявок от потенциальных покупателей начался 26 января.

Сам конкурс пройдет в закрытом формате 23 марта. Продается ключевая производственная площадка завода единым лотом. В его состав включен промышленный корпус, около 150 единиц движимого имущества и 36 объектов недвижимости. Отдельно в лоте указано более 3300 единиц движимого имущества, которое связано с выполнением государственного оборонного заказа.

Также на продажу выставлены объекты коммунальной инфраструктуры. Среди них — ТЭЦ, которая снабжает теплом и горячей водой целый район Миасса и поселок Строителей.

Условия продажи предполагают, что будущий владелец обязан сохранить целевое назначение всего имущественного комплекса. Он должен обеспечить продолжение выполнения всех существующих договоров по государственному оборонному заказу, а также по обеспечению федеральных нужд в сфере обороны и безопасности. К участию в конкурсе не допускаются компании с иностранным капиталом.

Ранее Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) завершил свою деятельность в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Предприятия продолжат взаимодействие в рамках ряда текущих договоров. Теперь КМЗ самостоятельно занимается развитием своих производственных направлений.