08 марта 2026 в 19:00

Три ошибки при проверке давления в шинах: почему манометр часто показывает неверные данные

Проверка давления в шинах кажется простой процедурой, которую большинство водителей выполняет на автомате. Но даже в таком привычном действии есть нюансы, из-за которых показания могут оказаться неточными. А неправильные данные напрямую влияют на управляемость автомобиля, износ шин и безопасность на дороге.

Первая распространённая ошибка — неплотное соединение манометра с вентилем. Если во время измерения слышно лёгкое шипение воздуха, значит прибор прилегает недостаточно герметично. В таком случае часть воздуха выходит наружу, а манометр показывает давление ниже реального.

Вторая проблема связана с неправильным нажатием на прибор. Манометр нужно прижимать ровно и достаточно плотно. Если держать его под углом или слегка «недожать», показания могут сильно отличаться от фактических. Чтобы убедиться в точности, лучше измерить давление два-три раза подряд и сравнить результаты.

Третья ошибка касается времени проверки. Многие водители делают замер на полностью холодных шинах после долгой стоянки. Однако корректнее проверять давление после небольшой поездки, когда колёса слегка прогреты. Это помогает получить более точные данные и избежать перекачанных шин, которые быстрее изнашиваются и хуже держат дорогу.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российский авторынок показал исторический максимум по продажам автомобилей с автоматической коробкой передач — 74,2% от общего объема. Всего за год россияне приобрели 984 тыс. таких автомобилей.

