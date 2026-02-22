Машины на «автомате» заняли рекордные три четверти рынка авто в России

В 2025 году российский авторынок показал исторический максимум по продажам автомобилей с автоматической коробкой передач — 74,2% от общего объема, передает «Автостат». Всего за год россияне приобрели 984 тыс. таких автомобилей.

Почти половина (48,2%) всех проданных автомобилей с АКПП пришлась на пять марок: Haval — 155,6 тыс. шт., Geely — 93,1 тыс. шт., Chery — 91,5 тыс. шт., Belgee — 68,1 тыс. шт., Changan — 66,2 тыс. шт. Остальные бренды не смогли преодолеть рубеж в 50 тыс. проданных машин.

Ранее появилась информация, что нижегородский завод готовит к выпуску три новые модели под брендом Volga. Первой станет бизнес-седан на платформе Geely Preface стоимостью от 4 млн рублей, а также два кроссовера на базе Geely Monjaro — их цена начнется от 3 млн рублей.

Тем временем появилась информация, что средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года упала почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, цена снизилась с 6960 рублей до 4617 рублей.