Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?

Король Карл III разрешил сотрудникам Букингемского дворца получить доступ к файлам и документам о деятельности экс-принца Эндрю по делу, связанному с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает The Observer. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 22 февраля?

Правда ли, что Карл III решил сдать Эндрю

По информации издания, сотрудникам полиции по решению короля дадут доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся работы экс-принца в качестве торгового представителя Великобритании.

«Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», — сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление монарха.

The Observer добавила, что полиция теперь имеет более широкие возможности для расширения расследования против бывшего принца.

«Если они расследуют одно преступление и обнаруживают другое, они не будут это игнорировать», — заявил старший адвокат по уголовным делам Маркус Джонстон.

19 февраля The Telegraph и BBC сообщили о задержании экс-принца Эндрю. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Полиция подтвердила факт ареста после визита на ферму Вуд в поместье Сандрингем и допроса Эндрю почти 12 часов.

В итоге его освободили под подписку о невыезде. Обвинения связаны с тем, что в период с 2001 по 2011 год, когда Эндрю был торговым представителем Великобритании, он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном. Бывший принц последовательно отрицает свою вину.

Карл III Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

The Telegraph писала, что бывший премьер-министр Британии Гордон Браун потребовал от полиции провести расследование по факту использования Эндрю самолетов и баз Королевских ВВС для встреч с Эпштейном в период, когда экс-принц был торговым представителем.

В тот же день Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях об Эндрю и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе.

«Теперь предстоит полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом и соответствующими органами», — говорилось в заявлении королевской семьи.

Как проходил арест Эндрю

По данным The Telegraph, операцию по задержанию бывшего принца Эндрю готовили несколько дней втайне от членов королевской семьи.

Как стало известно изданию, в аресте участвовали 20 сотрудников полиции долины Темзы и их коллеги из Норфолка. Группа проехала около 210 км из Оксфордшира к поместью Сандрингем, куда опальный брат Карла III удалился в изгнание. Отмечается, что перед началом операции даже ее участники, скорее всего, не знали, кого едут арестовывать.

«Команду могли просто вызвать с утра на службу. Возможно, от них даже потребовали сдать мобильные телефоны перед последним брифингом», — пояснил The Telegraph бывший сотрудник полиции.

Во время ареста Эндрю зачитали его права, как обычному задержанному. Затем его посадили на заднее сиденье одной из полицейских машин и вывезли в Оксфордшир для допроса. Далее брата короля обыскали, чтобы проверить на наличие предметов, которыми он мог бы навредить себе или окружающим. Как подчеркнул источник издания, бывший принц прошел все стандартные процедуры, которые проходит любой задержанный.

