Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы и сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 22 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 22 февраля

Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, действует с 09:00 мск субботы, 21 февраля, и продлится до 21:00 мск воскресенья, 22 февраля, заявили в Гидрометцентре.

«На территории столицы и области ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 м/с и также на отдельных участках дорог сохранится гололедица», — сказано в сообщении.

Согласно прогнозу, днем в воскресенье при облачной погоде возможен небольшой снег, по области — местами умеренный. Температура воздуха в столице составит от -1 до -3 градусов и от -1 до -6 градусов — в Подмосковье.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 февраля столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Будет облачно, усилится ветер, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -1–3 градуса, по области ожидается от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в праздничный день 23 Февраля в столичном регионе ожидается довольно мягкая погода — с небольшим снегом и ночной температурой около 3–5 градусов ниже нуля. Днем же осадки ожидаются преимущественно в виде снега, а столбики термометров покажут в столице от 0 до -2 градусов, по области — от 0 до -5 градусов.

«В последующие дни, 24–25 февраля, температурный фон примерно одинаковый: ночью — от -2 до -7, днем — от -4 до +1, временами осадки во вторник и небольшие осадки в среду, ветер уже будет стихать», — добавила Макарова.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 22 февраля

По информации Леуса, сегодня Северная столица будет находиться под влиянием циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Карелии. Будет облачно, пройдет снег, местами умеренный, что вместе с порывистым ветром заметно понизит ощущаемую температуру. За сутки высота снежного покрова может подрасти на 3–5 см.

Температура воздуха в городе составит -1–3 градуса, в Ленинградской области — от 0 до -5 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

В понедельник, 23 февраля, без осадков, ночью — минус 8–10 градусов, днем — минус -4–6 градусов.

Читайте также:

Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков

Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать

Скандал в «Туполеве»: хищения, арест экс-директора и другие подробности