Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать

Стало известно, у кого из россиян пенсии могут быть выше 1 млн рублей. О ком идет речь, кем для этого нужно работать?

Как получать пенсию выше 1 млн рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что на такие внушительные пенсии могут претендовать космонавты высшей квалификации. Максимальные выплаты для этой категории граждан рассчитываются исходя из высокого денежного довольствия с учетом так называемых полетных надбавок.

Космонавт 1-го класса может получать пенсию до 1,062 млн рублей ежемесячно, а инструктор-космонавт — до 1,168 млн рублей, заявил эксперт «Российской газете». Эти суммы составляют 85% от их денежного довольствия, которое для данных специалистов может достигать 1,25 млн и 1,375 млн рублей соответственно.

Базовая пенсия за выслугу лет для космонавтов устанавливается в размере 55% от денежного довольствия при достижении необходимого стажа: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый дополнительный год работы сверх этого срока пенсия увеличивается на 3%, однако общий размер не может превысить порог, составляющий 85% от довольствия. В случае если выслуга составляет от 20 до 25 лет у мужчин и от 15 до 20 лет у женщин, размер пенсии уменьшается на 2% за каждый недостающий до полной выслуги год.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У кого самые высокие пенсии в России

Помимо космонавтов, самые высокие пенсии в России получают летчики-испытатели, в среднем это 165,7 тысячи рублей, пишут СМИ. Пенсия для работников летно-испытательного состава за выслугу лет составляет 1000–1500% от размера социальной пенсии и зависит от числа испытательных полетов. Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, мужчины-летчики должны отработать не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет.

За каждый год выслуги сверх 25 и 20 лет пенсия увеличивается на 25%, но не более чем до 1500%. Летчики-испытатели первого класса получают повышенную на 10% пенсию за выслугу лет.

Средний размер пенсии судей — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Ее размер зависит от стажа, квалификационного класса, региона и уровня инстанции. Например, районный судья получает не больше 150 тысяч рублей, зарплата судьи Конституционного суда может превышать 300 тысяч рублей.

Пенсия судьи составляет 80–85% от размера денежного довольствия. Например, пенсия судьи Конституционного суда, который проработал более 20 лет, может составить: зарплата х 85% = 255 тысяч рублей. После 25 лет работы судья может получать пенсию в 50% от оклада. При выходе на пенсию по старости — 80% от оклада.

Средняя выплата Героям России превышает 40 тысяч рублей и выплачивается сразу после получения почетного звания вне зависимости от возраста. Как рассказывала NEWS.ru старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, после выхода на пенсию по старости Герой РФ может получать примерно 80 тысяч рублей.

Летчики-испытатели Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Жителям Москвы прибавят к этой сумме еще 25 тысяч. У некоторых Героев РФ пенсия может доходить до 200 тысяч с учетом всех льгот», — отметила эксперт.

Читайте также:

Скандал в «Туполеве»: хищения, арест экс-директора и другие подробности

Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн

Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной