Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной

Стала известна судьба мужчины, который в 2024 году напал на губернатор Мурманской области Андрея Чибиса. Каковы были обстоятельства происшествия, сколько лет дали за нападение, что с ним произошло на СВО?

Пырнул губернатора и ушел на СВО: подробности

В апреле 2024 года Александр Б. ударил ножом в живот губернатора Мурманской области в ДК «Строитель» в Апатитах. Главу региона экстренно госпитализировали. В больнице Чибиса прооперировали и выписали спустя неделю.

Нападавший объяснил свою мотивацию неприязнью к политику и личными трудностями, в частности, проблемами со здоровьем и ссорой с матерью. В суде Александр Б. принес извинения Чибису, однако не согласился с классификацией обвинением его действий как попытку убийства — нападавший заявил, что удар ножом был безопасным.

«Сыграли многие факторы, в том числе ответы губернатора на задаваемые вопросы на встрече с жителями, где была напряженная обстановка. Мой подзащитный находился там в течение получаса. И все это время там была гнетущая атмосфера. В то же время губернатор пояснил, что для него это был привычный конструктивный диалог», — сообщал адвокат мужчины.

В октябре 2024-го суд приговорил Александр Б. к 13 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на семью осужденного утверждают, что он ушел на СВО из колонии. При этом не уточняется, когда именно Александр Б. отправился в зону проведения спецоперации.

Андрей Чибис Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что стало с напавшим на Чибиса мужчиной

Александр Б. умер в зоне СВО, говорится на его странице в соцсетях. Он погиб 4 января 2026 года при выполнении боевой задачи. Прощание с мужчиной состоялось 17 февраля в Апатитах. Источники указывают, что ему было 44 года.

Как осужденные и подозреваемые уходят на СВО

В октябре 2025 года суд в Приморье прекратил уголовное дело об обороте наркотиков в отношении местного жителя по причине его убытия на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Он, кроме того, был награжден медалью «За храбрость» II степени.

Уголовное дело на жителя Приморья поступило в Дальнереченский районный суд в октябре 2024-го. В материалах фигурировала ч. 2 ст. 228 УК. Обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы.

«После передачи уголовного дела в суд подсудимый заключил контракт на прохождение военной службы, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Командир войсковой части обратился в суд с ходатайством об освобождении подсудимого от уголовной ответственности в порядке части 1 статьи 78.1 УК РФ в связи с его награждением государственной наградой», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В декабре 2024-го суд приостановил рассмотрение дела об убийстве главы отдела СК в Перми из-за заключения подсудимым контракта о прохождении военной службы, писали СМИ со ссылкой на краевой суд.

Подсудимым в рамках дела был экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Г. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Мужчина признал вину. Согласно показаниям, которые озвучил адвокат, ночью 10 сентября подсудимый взял из багажника топор, обесточил квартиру жертвы, дождался, когда следователь откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. Он мотивировал свои действия издевательствами, которыми якобы подвергалась его супруга от следователя.

В февраля 2025 года Тагилстроевский районный суд в Нижнем Тагиле приостановил производство по делу, которое включало три эпизода убийства. Обвиняемый заключил контракт с Минобороны. Ходатайство поступило от военного комиссара, отмечали СМИ.

«Подсудимый Селезнев не освобожден от уголовной ответственности, производство по делу приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления», — уточнили в пресс-службе районного суда.

Источники писали, что убийства, о которых идет речь в деле подозреваемого, произошли еще в 1990-е годы.

