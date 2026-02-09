Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:21

Россиянин тайно подписал контракт и ушел на СВО

RT: 18-летний россиянин ушел на СВО и стал старшим оператором БПЛА

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Россиянин в 18 лет, не поставив в известность родителей, заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, передает RT. В настоящее время он занимает должность старшего оператора взвода беспилотных систем.

Я уехал из родительского дома и по факту написал им, что подписал контракт. Отец не понимал. Еще первые два дня думал, что это шутка. А мама сразу все поняла, — рассказал юноша.

Свою должность военный считает невероятно важной, так как от нее зависит успех штурмовых операций. Он отметил, что первый сбитый объект был тяжелым дроном под названием «Баба-яга».

Был наш накат, и эти дроны сбрасывали мины на нашу технику. Наша задача была охранять технику при прорыве и сбивать все летающие объекты, — поделился россиянин.

Ранее пленный ВСУ Николай Лисконог заявил, что украинские войска используют дроны для атак на сдающихся бойцов. По его словам, при сдаче в плен его и сослуживца атаковал FPV-дрон, в результате чего его товарищ погиб, а сам Лисконог и сопровождающий были ранены. Он подчеркнул, что целью атаки были именно сдающиеся, а не российские солдаты.

