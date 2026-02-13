Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Соглашение с 30-летним футболистом, который будет выступать под вторым номером, рассчитано до июня 2029 года, сообщила пресс-служба клуба.

Рейс — воспитанник «Сан-Паулу», выступал за «Спортинг» с лета 2021 года. В составе лиссабонцев бразилец трижды становился чемпионом Португалии, выигрывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги.

В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей. Всего за португальскую команду Рейс сыграл 222 встречи, 28 из них — в Лиге чемпионов. Он является рекордсменом «Спортинга» по числу матчей в главном клубном турнире Европы.

Конечно, я знаю о победном финале в Кубке УЕФА как раз со «Спортингом». Это говорит о величине армейского клуба. Я хочу привнести свой вклад в общее дело, — приводит ЦСКА комментарий Рейса.

