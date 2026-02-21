Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн

Российский актер Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха фильма «Анора» Шона Бейкера, передает издание Variety. О каком фильме идет речь, что известно о предполагаемой возлюбленной Эйдельштейна, как он живет?

Какую роль в Голливуде получил Эйдельштейн

По информации СМИ, Эйдельштейн, ставший известным после «Аноры» («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах и пять «Оскаров»), сыграл в картине Becoming Capa («Стать Капой»).

Becoming Capa — байопик о легендарной паре военных фотографов 1930-х годов: немецкой журналистке Герде Таро и венгерском фотографе Роберте Капе (настоящее имя — Эндре Фридман). Их снимки с фронтов гражданской войны в Испании и Второй мировой войны изменили мировую фотожурналистику: они показали всему миру, что значит война изнутри.

Авторы описывают фильм как «историю любви, дерзости и сопротивления в эпоху политической турбулентности». В центре сюжета не только профессиональная судьба двух фотографов, работавших в зонах вооруженных конфликтов, но и их романтические отношения и трансформация молодого венгерского эмигранта Эндре Фридмана в легендарного Роберта Капу — отсюда и название Becoming Capa. Эйдельштейн исполняет роль Капы, Эстер Макгрегор — Герды Таро.

Съемки картины проходили в Испании и Франции. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена в Лондоне. Режиссером и сценаристом фильма выступила Шарлотта Колбер.

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн в фильме «Анора» Фото: Augusta Quirk/www.capitalpictures.com/Global Look Press

Что известно о личной жизни Эйдельштейна

В феврале Эйдельштейн подогрел слухи о романе с художницей. Актер опубликовал в социальной сети серию интригующих фотографий вместе с 33-летней Надей Ли Коэн. Пару подозревают в романтических отношениях еще с лета прошлого года. До этого молодых людей неоднократно видели вместе, но тогда они ограничивались лишь дружескими кадрами.

В новом видео 24-летний Эйдельштейн представил снимки, где они с Коэн позируют у зеркала. Ни актер, ни художница официально не подтверждали отношения. Звезда «Аноры» не комментирует личную жизнь.

Какие у Эйдельштейна были проблемы с военкоматом

В марте 2025-го стало известно, что Эйдельштейн, который не проходил срочную службу в армии, не успел получить отсрочку в военкомате в самом разгаре подготовки к весеннему призыву. В это время артист находился на Неделе моды в Париже.

Эту информацию прокомментировала пиар-менеджер актера Ольга Малаева. Она опровергла сведения о том, что Марк не явился в военкомат.

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — сказала она.

Сам Эйдельштейн заявил, что причиной недоразумения с отсрочкой стали не сданные вовремя экзамены.

Марк Эйдельштейн на красной дорожке 97-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой родной университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться», — сообщил актер.

