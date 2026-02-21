Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»

Российский актер Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха фильма «Анора» Шона Бейкера, передает издание Variety. Российский актер присоединился к проекту «Становление Капы». Известно, что картина находится на стадии постпродакшена – съемочный процесс уже завершен.

Партнершей Эйдельштейн стала актриса Эстер Макгрегор. На ее счету роль в сериале «Мы были лжецами». Картина повествует об известных военных фотокорреспондентах Герде Таро и Роберте Капе. Съемки проходили в Испании и Франции.

Ранее Эйдельштейн опубликовал серию интригующих фотографий вместе с 33-летней художницей Надей Ли Коэн. Пару подозревают в романтических отношениях еще с лета прошлого года. До этого молодых людей неоднократно видели вместе, но тогда они ограничивались лишь дружескими кадрами.

До этого первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы народный артист России Дмитрий Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом. По его мнению, рассказанная в картине история показывает худшие человеческие качества.