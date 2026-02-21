Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 13:21

Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»

Марк Эйдельштейн снялся в голливудском фильме «Становление Капы»

Марк Эйдельштейн Марк Эйдельштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский актер Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха фильма «Анора» Шона Бейкера, передает издание Variety. Российский актер присоединился к проекту «Становление Капы». Известно, что картина находится на стадии постпродакшена – съемочный процесс уже завершен.

Партнершей Эйдельштейн стала актриса Эстер Макгрегор. На ее счету роль в сериале «Мы были лжецами». Картина повествует об известных военных фотокорреспондентах Герде Таро и Роберте Капе. Съемки проходили в Испании и Франции.

Ранее Эйдельштейн опубликовал серию интригующих фотографий вместе с 33-летней художницей Надей Ли Коэн. Пару подозревают в романтических отношениях еще с лета прошлого года. До этого молодых людей неоднократно видели вместе, но тогда они ограничивались лишь дружескими кадрами.

До этого первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы народный артист России Дмитрий Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом. По его мнению, рассказанная в картине история показывает худшие человеческие качества.

культура
фильмы
шоу-бизнес
Марк Эйдельштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.