«Это все ниже пояса»: Певцов о сериале «Аутсорс» Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы, народный артист России Дмитрий Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом. По его мнению, рассказанная в картине история показывает худшие человеческие качества.

На платформах выходят такие фильмы, последний вот – «Аутсорс». Это даже не скрытый, а обыкновенный сатанизм, который вытаскивает из людей самое низкое, подлое, — заявил Певцов на творческой встрече с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК в Москве.

Самое обидное, добавил артист, что эти ленты снимают талантливые режиссеры. Но при внешнем качестве картины заложенные в ней смыслы несут серьезную опасность для зрителя, полагает Певцов.

И главное, что снимают талантливые люди — красиво, заразительно. Но это все ниже пояса, страшный переворот вообще с ног на голову человеческой морали, понятия о душе, о любви, о вере, — резюмировал он.

Сериал «Аутсорс» вышел в феврале 2025 года. Он повествует о тюремных надзирателях, исполняющих смертные приговоры. Главную роль в картине сыграл Иван Янковский.

Ранее Певцов заявил, что деньги на кинематограф в России выделяются «своими для своих». Картины о любви, которые снимают молодые и талантливые режисеры, практически никто не видит, добавил он.

Кинорежиссер Никита Михалков ранее заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».