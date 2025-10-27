Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:45

«Это все ниже пояса»: Певцов о сериале «Аутсорс»

Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы, народный артист России Дмитрий Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом. По его мнению, рассказанная в картине история показывает худшие человеческие качества.

На платформах выходят такие фильмы, последний вот – «Аутсорс». Это даже не скрытый, а обыкновенный сатанизм, который вытаскивает из людей самое низкое, подлое, — заявил Певцов на творческой встрече с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК в Москве.

Самое обидное, добавил артист, что эти ленты снимают талантливые режиссеры. Но при внешнем качестве картины заложенные в ней смыслы несут серьезную опасность для зрителя, полагает Певцов.

И главное, что снимают талантливые люди — красиво, заразительно. Но это все ниже пояса, страшный переворот вообще с ног на голову человеческой морали, понятия о душе, о любви, о вере, — резюмировал он.

Сериал «Аутсорс» вышел в феврале 2025 года. Он повествует о тюремных надзирателях, исполняющих смертные приговоры. Главную роль в картине сыграл Иван Янковский.

Ранее Певцов заявил, что деньги на кинематограф в России выделяются «своими для своих». Картины о любви, которые снимают молодые и талантливые режисеры, практически никто не видит, добавил он.

Кинорежиссер Никита Михалков ранее заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

Дмитрий Певцов
кинематограф
российское кино
Государственная Дума
Виктория Катаева
В. Катаева
