«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»

Фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым, заявил режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, которые передает РБК, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

Если взять фильм «Анора», который выстрелил и на Каннском фестивале, и на «Оскаре», он является очень средним по художественной линии. Сейчас я не говорю про содержание, просто по кино — это кино слабое, — подчеркнул народный артист РСФСР.

Также Михалков отметил, что со времен перестройки фильм из России мог претендовать на какое-то международное внимание и приз только в том случае, если он «в достаточной степени негативно относится к той стране, где был сделан». По мнению режиссера, такая ситуация в кинематографе наблюдается и сейчас.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».

До этого американский режиссер Вуди Аллен признался, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.