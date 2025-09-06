Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:33

«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»

Михалков назвал фильм «Анора» слабым с художественной точки зрения

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Александр Жолобов/Росконгрес

Фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым, заявил режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, которые передает РБК, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

Если взять фильм «Анора», который выстрелил и на Каннском фестивале, и на «Оскаре», он является очень средним по художественной линии. Сейчас я не говорю про содержание, просто по кино — это кино слабое, — подчеркнул народный артист РСФСР.

Также Михалков отметил, что со времен перестройки фильм из России мог претендовать на какое-то международное внимание и приз только в том случае, если он «в достаточной степени негативно относится к той стране, где был сделан». По мнению режиссера, такая ситуация в кинематографе наблюдается и сейчас.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».

До этого американский режиссер Вуди Аллен признался, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Никита Михалков
фильмы
режиссеры
Оскар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»
Поразили 36 бригад противника: успехи ВС РФ у утру 6 сентября
«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно
ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1,4 тыс. солдат в зоне СВО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 сентября: инфографика
ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь
Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро
Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России
Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»
Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»
Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински
Одним бабье лето, другим морозы со снегом: погода в РФ с 8 по 14 сентября
Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ
На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.