28 августа 2025 в 09:39

Певцов назвал главную проблему российского кино

Певцов: деньги на кино в России выделяют по знакомству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деньги на кинематограф в России выделяются «своими для своих», считает актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. По его словам, переданным «ФедералПресс», среди тех, кто занимается финансированием кинематографа, сидит большое количество «ждунов».

До сих пор продолжается выделение денег «свои — своим», и практически нет людей, которые снимают кино не во имя денег, а во имя любви. А те картины, которые снимают талантливые режиссеры во имя любви, к сожалению, практически никто не видит, — заявил он.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Россия
кино
Дмитрий Певцов
актеры
