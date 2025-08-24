Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский режиссер признался в симпатии к русскому кино

Режиссер Вуди Аллен заявил о симпатии к русскому кино

Вуди Аллен Вуди Аллен Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел фильм «Война и мир», который идет почти семь часов, и сделал это за один день, — рассказал режиссер.

Ранее Аллен заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало.

До этого американский режиссер Оливер Стоун рассматривал возможность съемок масштабного исторического фильма в Москве. Этот вопрос он обсуждал с главой столичного департамента культуры. Стоун высоко оценил темпы развития российской киноиндустрии и выразил заинтересованность в сотрудничестве.

Также режиссер Наталья Бондарчук заявила, что посвященные СВО фильмы пока рано снимать. Кинематографист согласилась со словами коллеги по цеху Никиты Михалкова на эту тему. По мнению Бондарчук, сначала нужно понять, «что произошло и почему».

