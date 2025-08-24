Американский режиссер рассказал о планах по работе в России Вуди Аллен: предложений о съемках в России не поступало

Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен пока не планирует снимать фильмы в России, сообщает РИА Новости. По его словам, предложений о совместной работе к нему не поступало.

Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге, — отметил Аллен.

Режиссер подчеркнул, что не против приехать в Россию. Он также признался, что хорошо провел время во время предыдущих визитов в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Вуди Аллен должен принять участие на Московской международной неделе кино. Кроме того, среди ожидаемых гостей значились сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Мероприятие планировали посетить делегации из более чем 20 стран. Среди них — США, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Иран.

До этого американский режиссер Оливер Стоун рассматривал возможность съемок масштабного исторического фильма в Москве. Этот вопрос он обсуждал с главой столичного департамента культуры. Стоун высоко оценил темпы развития российской киноиндустрии и выразил заинтересованность в сотрудничестве.