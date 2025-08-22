Американский режиссер Вуди Аллен приедет на Московскую международную неделю кино, которая пройдет на Кинозаводе «Москино» с 24 по 25 августа, сообщили в пресс-службе проекта. Там напомнили, что кинодеятель за свою карьеру снял более 50 фильмов.

Кроме того, участие в Московской неделе кино примут сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. В общей сложности на мероприятии ожидаются 80 зарубежных гостей из более чем 20 стран. Среди них США, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Иран.

