22 августа 2025 в 07:34

Вуди Аллен приедет на Московскую международную неделю кино

Вуди Аллен Вуди Аллен Фото: Lorena SopÃªNa /Zuma/TASS

Американский режиссер Вуди Аллен приедет на Московскую международную неделю кино, которая пройдет на Кинозаводе «Москино» с 24 по 25 августа, сообщили в пресс-службе проекта. Там напомнили, что кинодеятель за свою карьеру снял более 50 фильмов.

Среди иностранных гостей — Вуди Аллен, легенда мирового кино, четырехкратный обладатель «Оскара», культовый режиссер, сценарист и актер, автор более 50 фильмов, включая «Полночь в Париже», «Энни Холл», «Манхэттен, — говорится в заявлении.

Кроме того, участие в Московской неделе кино примут сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. В общей сложности на мероприятии ожидаются 80 зарубежных гостей из более чем 20 стран. Среди них США, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Иран.

Ранее Герой России председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал недопустимым искажение истории путем переделывания на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне. По его мнению, подобные проекты являются бесполезной тратой ресурсов.

Москва
фестивали
кино
режиссеры
