Три брака, дочь в США, деньги от Пугачевой: как сложилась судьба Шаинского

12 декабря исполняется сто лет со дня рождения композитора Владимира Шаинского. Его хиты знала и исполняла вся страна, много лет подряд они звучали на «Песне года». Несмотря на маленький рост, композитор всегда нравился женщинам, у него было много романов. Он был женат три раза. Последний раз в 57 лет Шаинский женился на 17-летней студентке. Все браки композитора, кем стали его дети, где живут и чем занимаются, как сейчас выглядит его могила — в материале NEWS.ru.

Все браки Владимира Шаинского

Владимир Шаинский был маленького роста, одевался в «Детском мире», по признанию коллег, выглядел несколько странно, даже нелепо, но это не мешало ему пользоваться популярностью у женщин. «Дюже люб был до бабского полу», — говорил Шаинский в одном из своих интервью.

Первый раз композитор женился в 36 лет. Его избранницей стала российский и азербайджанский композитор Ася Султанова. Она уговорила Владимира поехать в Баку и поступить в консерваторию имени Гаджибекова на композиторский факультет. Через три года Шаинский получил диплом о высшем образовании, однако брак распался, он вернулся в Москву.

Второй женой композитора стала женщина по имена Наталья. С ней Шаинского познакомил его друг, поэт-песенник Юрий Энтин, она работала помощницей по хозяйству у его знакомых. В 1971 году у супругов родился сын Иосиф, но спустя 12 лет они развелись. При расставании с женой Шаинский оставил семье квартиру, дачу, машину и помогал ребенку до 18 лет.

В третий раз композитор пошел в ЗАГС в 57 лет, его избранницей стала 17-летняя студентка Светлана. Вопреки прогнозам скептиков, пара прожила вместе 30 лет, у них родились сын Вячеслав и дочь Анна.

Где сейчас дети Шаинского

Старший сын Шаинского получил инженерное образование и переехал в Израиль. Шаинский завещал свое имущество жене Светлане, но Иосиф оспорил его в суде. Старший сын композитора получил долю от продажи двухкомнатной квартиры у Курского вокзала, а также 1/12 часть всех авторских прав. Остальное имущество мэтра досталось Светлане и их общим детям.

Младший сын Шаинского, Вячеслав, получил образование в Институте современного искусства, стал организатором мероприятий и звукорежиссером. В этом году он сделал предложение руки и сердца своей девушке, продюсеру и режиссеру Кристине.

Анна Шаинская училась в Калифорнийском университете в Беркли, получила профессии дизайнера и программиста. После смерти отца она вместе с матерью осталась жить в США.

Как выглядит могила Шаинского

Владимир Шаинский умер в Лос-Анджелесе, где жил с семьей последние годы. Он страдал онкологическим заболеванием. После смерти его тело перевезли из США в Россию, кремировали и захоронили прах на Троекуровском кладбище. В этом семье помогли еврейская община и друг Шаинского Лев Лещенко.

Жена Шаинского не оплачивала его памятник. Она объяснила это нехваткой средств после длительной болезни композитора. Деньги на установку памятника дала певица Алла Пугачева. Артистка была ему благодарна за песни, которые он для нее написал.

Памятник Шаинскому выглядит аккуратно: администрация кладбища поддерживает чистоту и порядок на захоронениях знаменитостей. В двух вазах стоят искусственные цветы, живых нет. Видно, что могилу давно никто не посещал.

10 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт, посвященный 100-летию Шаинского. В нем приняли участие артисты — звезды Первого канала: Лев Лещенко, Лариса Долина, Максим Аверин, Александр Буйнов, Зара, Александр Олешко, Марк Тишман, Родион Газманов, Стас Пьеха и многие другие.

