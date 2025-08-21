Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:10

Путин поздравил поэта Энтина с днем рождения

Путин поздравил Энтина с 90-летием и отметил его вклад в детскую литературу

Юрий Энтин Юрий Энтин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля. По его словам, деятель культуры внес большой вклад в развитие детской литературы и кинематографа, а также в воспитание подрастающего поколения. Глава государства пожелал поэту крепкого здоровья и вдохновения.

Свой щедрый и добрый талант Вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, — отметил Путин.

Ранее президент поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения. Он пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе. Путин также заявил о продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо народов и в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности.

До этого российский президент поздравил заслуженного деятеля искусств и кинорежиссера Александра Адабашьяна с 80-летием. Глава государства подчеркнул, что за профессиональными достижениями актера стоят годы упорного труда, щедрый талант и вера в свое предназначение.

Россия
Владимир Путин
поэты
поздравления
юбилеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил изучить возможность оснащения авто защитой от беспилотников
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могут пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.