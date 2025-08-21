Путин поздравил поэта Энтина с днем рождения Путин поздравил Энтина с 90-летием и отметил его вклад в детскую литературу

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля. По его словам, деятель культуры внес большой вклад в развитие детской литературы и кинематографа, а также в воспитание подрастающего поколения. Глава государства пожелал поэту крепкого здоровья и вдохновения.

Свой щедрый и добрый талант Вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, — отметил Путин.

Ранее президент поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения. Он пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе. Путин также заявил о продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо народов и в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности.

До этого российский президент поздравил заслуженного деятеля искусств и кинорежиссера Александра Адабашьяна с 80-летием. Глава государства подчеркнул, что за профессиональными достижениями актера стоят годы упорного труда, щедрый талант и вера в свое предназначение.