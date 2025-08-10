Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина

Президент России Владимир Путин направил заслуженному деятелю искусств и кинорежиссеру Александру Адабашьяну поздравление с 80-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства отметил профессиональный успех Адабашьяна, а также его большой талант.

За этим несомненным профессиональным успехом годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение, — говорится в поздравлении.

Путин обратил внимание, что творческие проекты Адабашьяна всегда имеют оригинальный замысел и «узнаваемый почерк настоящего мастера». За долгие годы работы он заявил о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Российский лидер пожелал Адабашьяну доброго здоровья и всего наилучшего.

Ранее Адабашьян, сыгравший роль Михаила Берлиоза в телесериале по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», рассказал, что произведение рассказывает не о мистике, а о действительности. По его мнению, эту историю нужно рассматривать в контексте отношений автора с властями СССР.