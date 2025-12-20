Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:54

Медведчук объяснил, без чего нельзя проводить выборы на Украине

Медведчук: в выборах на Украине должны участвовать проживающие в России украинцы

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Избирательные права граждан Украины, проживающих в России и других государствах, должны быть обеспечены для проведения легитимных выборов в бывшей советской республике, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». Он добавил, что для признания выборов легитимными в них обязаны участвовать все граждане страны без исключения.

Для того чтобы выборы были признаны легитимными, в них должны принимать участие все граждане Украины. Те, кто находится в других странах мира, и те, кто находится на территории РФ, — отметил Медведчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве в рамках программы «Итоги года» заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности на выборах, которые могут пройти на Украине. Глава государства также подтвердил, что российские войска не будут наносить удары по тылу противника. Путин отметил, что если Киев планирует использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступление ВС России, то это неверный подход.

