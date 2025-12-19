Новый год-2026
19 декабря 2025 в 18:27

Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова подумать над обеспечением безопасности при проведении выборов на Украине, сказал президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства подтвердил, что страна также может не бить вглубь украинской территории.

Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что если Киев хочет использовать выборы только для остановки наступательного порыва ВС России, то это неправильный ход. Такой комментарий президент дал в ходе «Итогов года». Мероприятие прошло в московском Гостином Дворе при участии российских и иностранных представителей СМИ. Также лидер ответил на вопросы граждан в прямом эфире.

Ранее Путин заявил, что на территории России проживают от 5 млн до 10 млн украинцев. В случае выборов, подчеркнул президент, они должны иметь право на голосование. Лидер отметил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса, а также напомнил Украине об организации соответствующего процесса.

