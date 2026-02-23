Русскоязычные жители Украины, несмотря на колоссальное давление, продолжают отстаивать правду, историческую достоверность и собственное душевное здоровье, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что эти люди знают общие вехи истории и не позволяют навязать себе искаженную картину мира.

Мне кажется, они просто защищают свое душевное здоровье, потому что, когда человек знает, вроде бы, правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее, — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что эта часть граждан Украины, не желающая разрывать связь с Россией, стоит на страже праведности и здравого смысла. Политика Киева при этом направлена на вытеснение русского языка из всех сфер жизни, включая образование, культуру и СМИ, что противоречит международным обязательствам Украины по защите прав национальных меньшинств.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что даже самые оголтелые противники России на Украине говорят на русском языке. По его словам, речь идет в том числе о президенте Владимире Зеленском. Таким образом глава фракции отреагировал на сообщения, что делегации России и Украины на переговорах в Киеве говорили между собой по-русски.