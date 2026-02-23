Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 03:00

«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев

Захарова: русскоязычные украинцы под давлением продвигать кривду защищают правду

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Русскоязычные жители Украины, несмотря на колоссальное давление, продолжают отстаивать правду, историческую достоверность и собственное душевное здоровье, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что эти люди знают общие вехи истории и не позволяют навязать себе искаженную картину мира.

Мне кажется, они просто защищают свое душевное здоровье, потому что, когда человек знает, вроде бы, правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее, — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что эта часть граждан Украины, не желающая разрывать связь с Россией, стоит на страже праведности и здравого смысла. Политика Киева при этом направлена на вытеснение русского языка из всех сфер жизни, включая образование, культуру и СМИ, что противоречит международным обязательствам Украины по защите прав национальных меньшинств.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что даже самые оголтелые противники России на Украине говорят на русском языке. По его словам, речь идет в том числе о президенте Владимире Зеленском. Таким образом глава фракции отреагировал на сообщения, что делегации России и Украины на переговорах в Киеве говорили между собой по-русски.

Мария Захарова
МИД РФ
правда
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин
Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России
Лыжник Коростелев расстрогал весь мир на закрытии Олимпиады
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе
Родителям дошкольников в РФ подготовят официальные советы по воспитанию
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Захарова перечислили самые опасные для россиян страны
«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца
В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.