Захарова: Запад уже не может игнорировать правду об СВО

Западные страны уже не могут не замечать или замалчивать правду об СВО, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», направленного на объективное освещение происходящего в зоне спецоперации. Дипломат подчеркнула, что с беспристрастными кадрами невозможно спорить, передает корреспондент NEWS.ru.

Правду об СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты. Да и как можно поспорить с теми кадрами, которые беспристрастно запечатлел видеообъектив без фильтров, без постановочного света, без сценария, без актеров и без спецэффектов. Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь, — отметила Захарова.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что документальное кино играет важную роль в формировании национального самосознания и сохранении исторической правды. Министр выразила уверенность, что собранные в программе истории не оставят зрителей равнодушными.