Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике

Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике Посольство РФ в Мексике призвало россиян временно не посещать штат Халиско

Российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

Призываем отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу, — отмечено в сообщении.

В посольстве советуют внимательно следить за официальной информацией местных властей. Ситуация в штате остается крайне напряженной.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико. В операции принимали участие мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, предоставивших разведданные. В ответ члены картеля устроили серию поджогов автомобилей и блокирование дорог как минимум в пяти штатах. Власти стягивают дополнительные силы Национальной гвардии для подавления беспорядков.