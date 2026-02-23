Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 02:48

Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике

Посольство РФ в Мексике призвало россиян временно не посещать штат Халиско

Мехико, Мексика Мехико, Мексика Фото: Axel Hid/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

Призываем отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу, — отмечено в сообщении.

В посольстве советуют внимательно следить за официальной информацией местных властей. Ситуация в штате остается крайне напряженной.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико. В операции принимали участие мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, предоставивших разведданные. В ответ члены картеля устроили серию поджогов автомобилей и блокирование дорог как минимум в пяти штатах. Власти стягивают дополнительные силы Национальной гвардии для подавления беспорядков.

Мексика
посольства
предупреждения
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин
Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России
Лыжник Коростелев расстрогал весь мир на закрытии Олимпиады
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе
Родителям дошкольников в РФ подготовят официальные советы по воспитанию
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Захарова перечислили самые опасные для россиян страны
«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца
В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.