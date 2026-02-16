Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:26

«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана

Медведчук: Зеленский стал марионеткой глобалистов против трампистов

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский отрабатывает повестку европейских глобалистов, став оружием против главы Белого дома Дональда Трампа, заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью «Другой Украине». По его словам, украинский глава государства позволяет себе игнорировать американские мирные инициативы и даже оскорбляет видных трампистов, включая премьера-министра Венгрии Виктор Орбана.

Зеленский далек от интересов украинского народа и не приближает окончание войны, он отрабатывает повестку европейских глобалистов и является их главным политическим оружием против Трампа. Именно поэтому он работает против Орбана, который сегодня является одним из видных трампистов и которого глобалисты мечтают убрать из руководства Венгрией любым путем, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес Орбана. Он заявил, что премьер-министру Венгрии стоит обратить внимание на свою комплекцию, а не рассуждать о наращивании армии.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что публичное хамство президента Украины в адрес Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, — это агония. По его мнению, такие политики, как Орбан, прекрасно осознают победу России, поэтому и не хоттят тратиться на Киев.

