20 декабря 2025 в 11:00

Медведчук оценил слова Путина по выборам на Украине

Медведчук: Путин показал волю, заявив о готовности не мешать выборам на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин продемонстрировал политическую волю, заявив о готовности не препятствовать свободному волеизъявлению украинских граждан, отметил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на «Смотрим.ру». Он напомнил, что Путин подумает над тем, чтобы «обеспечить безопасность при выборах на Украине».

Таким образом он показал политическую волю не препятствовать свободному волеизъявлению украинских граждан, — заявил Медведчук.

Накануне, 19 декабря, Путин заявил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности при проведении выборов на Украине. Глава государства подтвердил, что Вооруженные силы России также могут не бить вглубь украинской территории.

До этого Медведчук заявил, что предложение Путина о формировании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, России и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума. Он отметил, что текущая власть в Киеве не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.

Россия
Украина
Виктор Медведчук
Владимир Путин
