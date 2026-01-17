Две девушки на тюбинге погибли под колесами автомобиля под Новгородом

Две девушки погибли при столкновении с авто в городе Сольцы Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. Там уточнили, что россиянки катались на привязанном к машине тюбинге, за рулем был их 20-летний знакомый.

В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Личности погибших еще устанавливаются.

Также массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области. В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы.

Ранее электробус и автомобиль столкнулись в самом центре Москвы, в районе Смоленско-Сенной площади. Легковушку занесло на обледенелой дороге, после чего она выехала на встречную полосу и врезалась в электробус. Несмотря на аварию, движение на месте происшествия не было затруднено.

До этого стало известно, что легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии, четыре человека погибли. Как уточнил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда.