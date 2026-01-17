Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 05:21

Суд озвучил приговор газовику из Белгорода за госизмену

Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году лишения свободы за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы 37-летнего специалиста газовой службы из Белгорода, сообщили в пресс-службе суда. Там указали, что мужчина виновен в госизмене, контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тыс. рублей, — говорится в публикации.

Военный суд изъял у фигуранта средства, которые он получил в ходе реализации незаконных схем. Также представители правосудия забрали у него устройства, с помощью которых он держал связь с террористами.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До этого сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.

Белгород
газовики
госизмены
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон спрятал пострадавший глаз под солнечными очками
Названо условие, когда нужно восстанавливать утерянную трудовую книжку
Мужчина прожил более 40 лет после того, как врачи давали ему полгода жизни
Столтенберг заявил о необходимости разговаривать с Россией об Украине
К чему снятся гадания: предзнаменования судьбы — полное толкование
Глава РФПИ раскрыл, куда могут переселиться люди из-за потепления на Земле
Группировка войск «Север» отчиталась о ликвидированных бойцах ВСУ за сутки
Ликвидация ВСУ в ДНР, удары по технике: успехи ВС РФ к утру 17 января
Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей
Две девушки на тюбинге погибли под колесами автомобиля под Новгородом
Юрист ответил, чем может обернуться подглядывание за соседями в глазок
Суд озвучил приговор газовику из Белгорода за госизмену
Женщинам объяснили, почему им не стоит окунаться в прорубь
Кличко заявил, что Киев наполовину обесточен
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 января
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне
На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов
SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.