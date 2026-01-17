Суд озвучил приговор газовику из Белгорода за госизмену Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году лишения свободы за госизмену

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы 37-летнего специалиста газовой службы из Белгорода, сообщили в пресс-службе суда. Там указали, что мужчина виновен в госизмене, контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тыс. рублей, — говорится в публикации.

Военный суд изъял у фигуранта средства, которые он получил в ходе реализации незаконных схем. Также представители правосудия забрали у него устройства, с помощью которых он держал связь с террористами.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До этого сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.