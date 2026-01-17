Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 09:07

Юрист раскрыл, что теперь грозит при недопуске газовиков в дом

Юрист Пачулия: с 1 марта сотрудники газовых служб смогут отключать потребителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 марта 2026 года сотрудники газовых служб смогут прекращать подачу газа в жилых домах, если собственники систематически нарушают правила безопасности, рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что изменения отражены в трех нормативных актах.

Специалисты газовой службы, по своей сути, получили право отключать газоснабжение в случае систематических нарушений со стороны собственников жилья, — сказал он.

Основанием для отключения могут стать отказ допустить специалистов для проверки оборудования, игнорирование предписаний по устранению неполадок, использование приборов с истекшим сроком эксплуатации и выявление неисправностей газовой техники. Вернуть газоснабжение можно будет только после устранения нарушений и погашения штрафов – от 5 до 150 тыс. рублей.

Ранее директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко рассказала, что владельцы дачных участков могут в ускоренном режиме и на бесплатной основе подключить газ благодаря новой программе для СНТ. Она уточнила, что речь идет о садовых товариществах, которые расположены в границах населенных пунктов с газификацией.

нарушения
газ
происшествия
газовики
