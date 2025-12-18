Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:30

Житель Сочи получил 13 лет за сотрудничество с СБУ

Краснодарский суд приговорил жителя Сочи к 13 годам за сотрудничество с СБУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене, сообщает ТАСС. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ. Учитывая все обстоятельства дела и состояние здоровья подсудимого, судья определил срок наказания в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год.

В пресс-службе отметили, что осужденный полностью признал свою вину и раскаялся. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне 2023 года он сам обратился к представителям СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество, собирая и передавая данные, которые угрожали безопасности РФ.

Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.

Сочи
Краснодарский край
суды
госизмены
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Зеленский признал нехватку ракет на Украине
Юрист ответил, что грозит задержанной с бомбой студентке из Волгодонска
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.