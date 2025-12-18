Житель Сочи получил 13 лет за сотрудничество с СБУ Краснодарский суд приговорил жителя Сочи к 13 годам за сотрудничество с СБУ

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене, сообщает ТАСС. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ. Учитывая все обстоятельства дела и состояние здоровья подсудимого, судья определил срок наказания в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год.

В пресс-службе отметили, что осужденный полностью признал свою вину и раскаялся. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне 2023 года он сам обратился к представителям СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество, собирая и передавая данные, которые угрожали безопасности РФ.

Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.