Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 04:58

На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута

На Украине мошенники придумали схему обмана с компенсациями на фоне блэкаута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники на Украине начали обманывать граждан под предлогом компенсаций за перебои со светом на фоне энергокризиса в стране, сообщил глава правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов в Telegram-канале. Он призвал граждан не кликать по неизвестным ссылкам и не передавать о себе данные.

В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени «Ощадбанка» и энергетических компаний о «компенсациях за перебои с электроснабжением». Это мошенническая схема. Мы живем в условиях постоянных вызовов и, к сожалению, этим пользуются мошенники, — написал он.

Ранее украинские мошенники начали тестировать новую схему с использованием якобы сообщения от портала «Госуслуги». Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что россияне стали массово получать такую рассылку после новогодних праздников.

До этого Российский союз туриндустрии предупредил об опасности бронирования туристических путевок через мессенджеры и закрытые группы. Как сообщил вице-президент РСТ Георгий Мохов, частные «посредники», предлагающие услуги в таких чатах, чаще всего оказываются мошенниками.

блэкаут
Украина
мошенники
свет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне
На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов
SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США
Чудо на Рождество: как баскетболист Касаткин выжил во французской тюрьме
В школах России могут ввести отдельные оценки за поведение
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.