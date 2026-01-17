На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута На Украине мошенники придумали схему обмана с компенсациями на фоне блэкаута

Мошенники на Украине начали обманывать граждан под предлогом компенсаций за перебои со светом на фоне энергокризиса в стране, сообщил глава правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов в Telegram-канале. Он призвал граждан не кликать по неизвестным ссылкам и не передавать о себе данные.

В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени «Ощадбанка» и энергетических компаний о «компенсациях за перебои с электроснабжением». Это мошенническая схема. Мы живем в условиях постоянных вызовов и, к сожалению, этим пользуются мошенники, — написал он.

Ранее украинские мошенники начали тестировать новую схему с использованием якобы сообщения от портала «Госуслуги». Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что россияне стали массово получать такую рассылку после новогодних праздников.

До этого Российский союз туриндустрии предупредил об опасности бронирования туристических путевок через мессенджеры и закрытые группы. Как сообщил вице-президент РСТ Георгий Мохов, частные «посредники», предлагающие услуги в таких чатах, чаще всего оказываются мошенниками.