Украинские мошенники придумали новую схему обмана с «Госуслугами»

Украинские мошенники начали тестировать новую схему с использованием якобы сообщения от портала «Госуслуги», заявил в беседе с РИА Новости заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, россияне стали массово получать такую рассылку после новогодних праздников.

На электронную почту приходит письмо с логотипом портала «Госуслуги», в котором говорится, что, к примеру, в Киеве зафиксирован вход в ваш личный кабинет с нового устройства, и советуют обратиться за помощью в службу поддержки по указанному номеру, — объяснил специалист.

Если жертва позвонит по указанному номеру, то начинается реализация многоходовой схемы обмана, нацеленной на деньги россиян, их недвижимость и на вербовку для осуществления противоправных действий — дропперства, диверсий и терактов, отметил Соловьев. При получении такого сообщения юрист посоветовал немедленно его удалить.

Ранее Российский союз туриндустрии предупредил об опасности бронирования туристических путевок через мессенджеры и закрытые группы. Как сообщил вице-президент РСТ Георгий Мохов, частные «посредники», предлагающие услуги в таких чатах, чаще всего оказываются мошенниками.