17 января 2026 в 06:06

Столтенберг заявил о необходимости разговаривать с Россией об Украине

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press
Запад должен начать разговаривать с РФ об Украине так, как западные страны общаются между собой, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Spiegel. Он напомнил, что контакт все равно придется налаживать ради обсуждения новой архитектуры контроля над вооружениями.

Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении конфликта на Украине таким образом, как это мы — Соединенные Штаты и другие – и так (между собой. — NEWS.ru) делаем. Во-вторых, нам рано или поздно придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон. Глава государства выразил надежду, что в Киеве также придут к этому пониманию.

Что касается причин кризиса на Украине, то, по словам Путина, он возник из-за многолетнего игнорирования интересов России. Президент отметил, что безопасность должна быть всеобъемлющей, она не может обеспечиваться для одних за счет безопасности других.

