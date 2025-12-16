Медведчук увидел «рецепт» проведения выборов на Украине в инициативе Путина Медведчук: предложение Путина поможет организовать выборы на Украине

Предложение президента России Владимира Путина о создании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, РФ и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим.Ру». Он отметил, что власть в республике не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.

Единственным выходом в сложившейся ситуации является механизм, предложенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 27 марта 2025 года, ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, США, России и европейских стран, — сказал Медведчук.

Ранее он говорил, что лидер Украины Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, когда говорит о своей готовности к проведению выборов. По его словам, нынешний руководитель республики уже давно узурпировал всю вертикаль государственной власти.

До этого Медведчук констатировал, что процесс политического устранения украинского президента начался. Инициативу в этом вопросе проявил Трамп, публично высказавшись о необходимости проведения выборов на Украине.