Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:51

Медведчук увидел «рецепт» проведения выборов на Украине в инициативе Путина

Медведчук: предложение Путина поможет организовать выборы на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Предложение президента России Владимира Путина о создании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, РФ и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим.Ру». Он отметил, что власть в республике не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.

Единственным выходом в сложившейся ситуации является механизм, предложенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 27 марта 2025 года, ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, США, России и европейских стран, — сказал Медведчук.

Ранее он говорил, что лидер Украины Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, когда говорит о своей готовности к проведению выборов. По его словам, нынешний руководитель республики уже давно узурпировал всю вертикаль государственной власти.

До этого Медведчук констатировал, что процесс политического устранения украинского президента начался. Инициативу в этом вопросе проявил Трамп, публично высказавшись о необходимости проведения выборов на Украине.

Виктор Медведчук
выборы
ООН
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской
Россиян предупредили об опасности продуктов с плесенью
«Я счастлив»: Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
«Время меняться»: брошенный женой внук Пугачевой предстал в новом образе
В Госдуме придумали, как обезопасить россиян он «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.