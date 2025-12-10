Начался процесс политического устранения президента Украины Владимира Зеленского, а первый шаг в этом направлении сделал глава США Дональд Трамп, публично заявив о необходимости проведения украинских выборов, заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской статье на «Смотрим.ру». По его мнению, Зеленский, получивший прямой приказ подчиниться и отказавшийся это сделать, теперь сталкивается с ответными действиями.

Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил. Как известно, «если враг не сдается, то его уничтожают». И первый шаг к устранению нелегитимного сделан. Трамп заявил Politico, что на Украине пора провести выборы, — высказался Медведчук.

Ранее президент Украины заявил о своей постоянной готовности к организации выборов в государстве. Данный ответ был дан украинским главой в ответ на предложение Трампа провести голосование в скором времени.

Кроме того, в Службе внешней разведки России сообщили, что ближайшее окружение Зеленского опасается стабильного урегулирования кризиса в стране.