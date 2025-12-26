Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:25

«Чистый фарс»: Медведчук усомнился в легитимности референдума на Украине

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
На Украине невозможно провести легитимный референдум, слова президента страны Владимира Зеленского об организации голосования — чистый фарс, написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на платформе «Смотрим.ру». Он считает, что Зеленский подобной инициативой пытается обелить себя.

Все разговоры про референдум — чистый фарс, в реальности легитимный референдум провести невозможно, — отметил Медведчук.

Глава движения «Другая Украина» также указал, что Зеленский может не допустить до референдума граждан страны, живущих на территории России. Он подчеркнул, что таким образом президент может лишить миллионы украинцев их избирательных прав.

Ранее профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа. По его словам, с этой целью они развивают тему выборов на Украине. Аналитик уверен, что Зеленский не хочет мирного урегулирования, на самом деле он пытается тянуть время.

