Глава РФПИ раскрыл, куда могут переселиться люди из-за потепления на Земле Дмитриев: северные территории могут оказаться наиболее пригодными для жизни

Северные территории могут стать самыми пригодными для жизни участками по мере потепления на Земле, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X. По его словам, поэтому Гренландия, будучи климатическим рычагом, играет большую роль.

По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли, — написал Дмитриев.

Ранее климатолог Никита Тананаев сообщил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда. Он отметил, что вырастут экономические убытки. Особенно ярко, по его мнению, негативное влияние климата может проявиться в сельском хозяйстве, где урожайность напрямую зависит от температурных условий. Наибольший ущерб, как показывают международные сравнения, понесут страны с высоким уровнем социального неравенства и слабыми институтами, рассказал Тананаев.

Тем временем метеоролог Николай Терешонок информировал, что климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет. Он уточнил, что температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост.