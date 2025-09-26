Метеоролог рассказал, какой климат будет в Москве через 50 лет

Метеоролог рассказал, какой климат будет в Москве через 50 лет Метеоролог Терешонок заявил, что через 50 лет в Москве будет тропический климат

Климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост.

Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому, — отметил эксперт.

Он добавил, что только за ближайшие 25 лет, по прогнозу, в Москве и ЦФО она увеличится еще примерно на три градуса. При этом Терешонок предупредил, что такие условия никак не повлияют на тот факт, что создать в Москве искусственное море для курортного отдыха невозможно.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве может наступить в октябре из-за аномально теплого августа. Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в последний месяц лета.

Позже синоптик Евгений Тишковец заявил, что первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября. По его словам, этому поспособствует столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами. Снежный циклон «Бернвард» затронет Тверскую, Нижегородскую, Костромскую и Рязанскую области.