Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 08:17

Метеоролог рассказал, какой климат будет в Москве через 50 лет

Метеоролог Терешонок заявил, что через 50 лет в Москве будет тропический климат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост.

Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому, — отметил эксперт.

Он добавил, что только за ближайшие 25 лет, по прогнозу, в Москве и ЦФО она увеличится еще примерно на три градуса. При этом Терешонок предупредил, что такие условия никак не повлияют на тот факт, что создать в Москве искусственное море для курортного отдыха невозможно.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве может наступить в октябре из-за аномально теплого августа. Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в последний месяц лета.

Позже синоптик Евгений Тишковец заявил, что первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября. По его словам, этому поспособствует столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами. Снежный циклон «Бернвард» затронет Тверскую, Нижегородскую, Костромскую и Рязанскую области.

погода
климат
синоптики
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.