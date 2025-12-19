Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен

Сегодня в 09:10 по столичному времени Луна перейдет в свои 29-е сутки. Они завершатся завтра, 20 декабря.
В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна
Луна находится под управлением Стрельца. До завершения убывающей фазы осталось совсем немного — уже завтра нас ждет последнее новолуние 2025 года.
Общая характеристика дня
Сегодня самый опасный день лунного месяца с энергетической точки зрения. Несмотря на то что Луна еще не перешла в фазу новолуния, на небе ее увидеть уже нельзя. Считается, что отсутствие видимой Луны лишает людей энергии и сил. Также нарастает тревожность и подавленность.
Здоровье
День не подходит для лечебных процедур. Рекомендуется включить в рацион легкоусвояемую пищу, не допускать излишних физических нагрузок. Поменьше контактировать с другими людьми.
Бизнес и финансы
Один из самых неудачных дней для бизнеса. Не рекомендуется начинать и завершать дела, переговоры, сделки, кредиты, начало проектов лучше отложить. День можно посвятить уборке на рабочем месте, разбору старых документов, ежедневной текучке.
Природа
День не подходит и для рыбалки. Любители растений могут уделить внимание внешнему виду горшков и кашпо, привести их в порядок, а при необходимости присмотреть новые. Владельцы домашних животных могут провести уютный день рядом с питомцем — можно вместе поваляться на диване или посмотреть телевизор.
Свадьба и семья
Свадьбу лучше отложить на несколько дней вперед. Неудачны будут и любые встречи родственников.