Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен

Сегодня в 09:10 по столичному времени Луна перейдет в свои 29-е сутки. Они завершатся завтра, 20 декабря.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна находится под управлением Стрельца. До завершения убывающей фазы осталось совсем немного — уже завтра нас ждет последнее новолуние 2025 года.

Общая характеристика дня

Сегодня самый опасный день лунного месяца с энергетической точки зрения. Несмотря на то что Луна еще не перешла в фазу новолуния, на небе ее увидеть уже нельзя. Считается, что отсутствие видимой Луны лишает людей энергии и сил. Также нарастает тревожность и подавленность.

Здоровье

День не подходит для лечебных процедур. Рекомендуется включить в рацион легкоусвояемую пищу, не допускать излишних физических нагрузок. Поменьше контактировать с другими людьми.

Бизнес и финансы

Один из самых неудачных дней для бизнеса. Не рекомендуется начинать и завершать дела, переговоры, сделки, кредиты, начало проектов лучше отложить. День можно посвятить уборке на рабочем месте, разбору старых документов, ежедневной текучке.

Природа

День не подходит и для рыбалки. Любители растений могут уделить внимание внешнему виду горшков и кашпо, привести их в порядок, а при необходимости присмотреть новые. Владельцы домашних животных могут провести уютный день рядом с питомцем — можно вместе поваляться на диване или посмотреть телевизор.

Свадьба и семья

Свадьбу лучше отложить на несколько дней вперед. Неудачны будут и любые встречи родственников.