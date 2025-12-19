Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 02:00

Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен

Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня в 09:10 по столичному времени Луна перейдет в свои 29-е сутки. Они завершатся завтра, 20 декабря.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна находится под управлением Стрельца. До завершения убывающей фазы осталось совсем немного — уже завтра нас ждет последнее новолуние 2025 года.

Общая характеристика дня

Сегодня самый опасный день лунного месяца с энергетической точки зрения. Несмотря на то что Луна еще не перешла в фазу новолуния, на небе ее увидеть уже нельзя. Считается, что отсутствие видимой Луны лишает людей энергии и сил. Также нарастает тревожность и подавленность.

Здоровье

День не подходит для лечебных процедур. Рекомендуется включить в рацион легкоусвояемую пищу, не допускать излишних физических нагрузок. Поменьше контактировать с другими людьми.

Фаза Луны сегодня 19 декабря: ничего не планируем, все отменяем Фаза Луны сегодня 19 декабря: ничего не планируем, все отменяем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы

Один из самых неудачных дней для бизнеса. Не рекомендуется начинать и завершать дела, переговоры, сделки, кредиты, начало проектов лучше отложить. День можно посвятить уборке на рабочем месте, разбору старых документов, ежедневной текучке.

Природа

День не подходит и для рыбалки. Любители растений могут уделить внимание внешнему виду горшков и кашпо, привести их в порядок, а при необходимости присмотреть новые. Владельцы домашних животных могут провести уютный день рядом с питомцем — можно вместе поваляться на диване или посмотреть телевизор.

Свадьба и семья

Свадьбу лучше отложить на несколько дней вперед. Неудачны будут и любые встречи родственников.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о графике в последний рабочий день в 2025 году
Названа дата максимального сближение кометы 3I/ATLAS с Землей
В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками
Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен
РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников
Франция бросила армию на борьбу с эпидемией скота
Гороскоп 19 декабря: общаемся с семьей, меняем планы, откладываем решения
Российский боец спас товарища под огнем противника
Умер легендарный норвежский тренер, приезжавший на ЧМ в Россию в 2018 году
Запад реформирует ВСУ после заключения мирного соглашения
РИАН: сильный взрыв прозвучал в небе над Донецком вечером 18 декабря
Оборудование МКС может получить вторую жизнь
Развел людей на 40 млн и сбежал на Украину: в Хабаровске накрыли ОПГ врачей
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах
Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород
Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием
Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.