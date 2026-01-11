Помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой В Приамурье помощник машиниста погиб после зажатия между локомотивом и эстакадой

На станции Верхний Улак в Амурской области помощник машиниста погиб, попав между локомотивом и эстакадой, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры. В результате происшествия он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным следствия, помощник машиниста вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки, в результате чего был зажат между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Пострадавший получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура Тынды проводит проверку соблюдения законов о безопасности движения и эксплуатации железной дороги. Особое внимание будет уделено выполнению обязательных норм при организации работы сотрудников железнодорожного транспорта.

Ранее на железнодорожной станции «Горы» в Ленинградской области мужчина погиб, упав с платформы под электричку. Пострадавшим оказался 80-летний местный житель. Специалисты выяснили, что он потерял равновесие у края платформы во время приближения электропоезда.