Синоптик раскрыл, как сильно замело Москву

Высота сугробов в Москве достигла 39 см, что значительно выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что высота снега на базовой метеостанции столицы составила 37 см, в Балчуге — 37 см, в Тушино — 39 см и в Новой Москве — 44 см.

Высота сугробов повсеместно превышает климатическую норму и выше 30-сантиметровой отметки <…>. Сегодня высота снежного покрова изменится мало, а в понедельник очередной южный циклон повысит ее на 2–4 см, — добавил синоптик.

Тем временем заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к 14 января в Москве может выпасть до 12 см снега. Замглавы города отметил, что на данный момент важно вывезти уже выпавший снег.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что в понедельник, 12 января, в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады. Первый рабочий день 2026 года будет ознаменован приходом циклона с юга. В ночь на понедельник температура в столице составит -5–7 градусов, а в области ожидается -5–10 градусов, немного теплее будет 13 января.