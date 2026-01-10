«Еще 12 сантиметров»: москвичей предупредили об аномальных снегопадах Бирюков: до 14 января в Москве может выпасть 12 сантиметров снега

К 14 января в Москве может выпасть до 12 сантиметров снега, передает слова заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова Telegram-канал департамента ЖКХ. Замглавы города отметил, что на данный момент важно вывезти уже выпавший снег.

До среды, 14 января, ожидаем еще 12 сантиметров свежевыпавшего снега, поэтому сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий, — подчеркнул Бирюков.

По его словам, в столице оборудованы 50 стационарных снегосплавных пунктов. Заммэра отметил, что они позволяют ликвидировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. Эксперт отметил, что за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и области из-за мощного снегопада, вызванного балканским циклоном, были побиты несколько погодных рекордов. На базовой метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова составила 31 сантиметр — это самый высокий показатель с начала текущей зимы.