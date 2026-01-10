Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:20

«Еще 12 сантиметров»: москвичей предупредили об аномальных снегопадах

Бирюков: до 14 января в Москве может выпасть 12 сантиметров снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

К 14 января в Москве может выпасть до 12 сантиметров снега, передает слова заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова Telegram-канал департамента ЖКХ. Замглавы города отметил, что на данный момент важно вывезти уже выпавший снег.

До среды, 14 января, ожидаем еще 12 сантиметров свежевыпавшего снега, поэтому сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий, — подчеркнул Бирюков.

По его словам, в столице оборудованы 50 стационарных снегосплавных пунктов. Заммэра отметил, что они позволяют ликвидировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. Эксперт отметил, что за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и области из-за мощного снегопада, вызванного балканским циклоном, были побиты несколько погодных рекордов. На базовой метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова составила 31 сантиметр — это самый высокий показатель с начала текущей зимы.

Москва
ЖКХ
снег
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Россиянка чуть не проглотила стекло, находившееся в хинкали из ресторана
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.