Захарова резко отреагировала на ранение младенца при атаке ВСУ на Белгород Захарова: Украина воюет с детьми и против традиционных ценностей

Украина воюет со всем, что представляет традиционные ценности, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова после появления информации о ранении младенца в результате атаки беспилотного летательного аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины на Белгород. Она также перечислила главные цели Киева.

Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности, — написала дипломат.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате уничтожения над Белгородом дрона ВСУ был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Медики детской областной больницы диагностировали ему минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

До этого стало известно, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 31. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.