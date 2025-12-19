Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 02:31

Захарова резко отреагировала на ранение младенца при атаке ВСУ на Белгород

Захарова: Украина воюет с детьми и против традиционных ценностей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Украина воюет со всем, что представляет традиционные ценности, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова после появления информации о ранении младенца в результате атаки беспилотного летательного аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины на Белгород. Она также перечислила главные цели Киева.

Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности, — написала дипломат.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате уничтожения над Белгородом дрона ВСУ был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Медики детской областной больницы диагностировали ему минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

До этого стало известно, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 31. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

Мария Захарова
ВСУ
младенцы
Белгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Люди собрали пожертвования для обезоружившего террориста в Сиднее
Известная российская спортсменка попала в «расстрельный» список Украины
Бельгийский генерал призвал НАТО поучиться у России
В МИД РФ озвучили условия для возобновления диалога с НАТО
Захарова резко отреагировала на ранение младенца при атаке ВСУ на Белгород
Россиянам напомнили о графике в последний рабочий день в 2025 году
Названа дата максимального сближение кометы 3I/ATLAS с Землей
В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками
Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен
РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.