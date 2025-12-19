Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород Гладков: фрагментами сбитого дрона ВСУ в Белгороде ранен пятимесячный ребенок

Системы противовоздушной обороны сбили над Белгородом беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, — уточнил глава области.

Падение обломков дрона на парковку привело к повреждению семи автомобилей, добавил Гладков. Осколки также повредили остекление в 17 квартирах десяти многоквартирных домов и в одном социальном учреждении.

По сведениям губернатора, в Грайворонском округе дроны атаковали город Грайворон, села Дунайка и Дорогощь. Там зафиксированы разрушения остекления в частных домах, многоквартирной жилом и коммерческом зданиях, а также повреждения нескольких автомобилей, в один из которых прицельно ударил FPV-дрон.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 31. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.