Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:13

В Utair рассказали о состоянии пассажиров рейса, экстренно севшего в Дубае

Utair: пассажиры экстренно севшего в Дубае рейса чувствуют себя хорошо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет авиакомпании Utair благополучно приземлился в Дубае, и с пассажирами, а также экипажем все в порядке, сообщает пресс-служба перевозчика. Воздушное судно совершило посадку в 18:37 по местному времени.

Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени (в 17:37 мск). С пассажирами и членами экипажа все в порядке, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Utair, следующий из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия после взлета. В то же время представители авиакомпании заявили, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам, и опровергли информацию о подаче такого сигнала.

Кроме того, пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщила, что самолет компании, следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Ашхабаде с отключенным двигателем. Причиной стало решение командира судна, который обнаружил расхождение в показаниях уровня топлива и действовал согласно инструкциям для гарантии безопасности полета.

Департамент полиции на транспорте Казахстана сообщил, что в Алма-Ате совершил экстренную посадку самолет, на борту которого скончался пассажир. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

самолеты
Дубай
рейсы
посадки
пассажиры
Utair
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позорище!»: Лукашенко раскрыл истинный смысл нападения США на Венесуэлу
Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Польша рассмотрит запрос на экстрадицию российского археолога на Украину
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.