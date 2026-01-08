В Utair рассказали о состоянии пассажиров рейса, экстренно севшего в Дубае

Самолет авиакомпании Utair благополучно приземлился в Дубае, и с пассажирами, а также экипажем все в порядке, сообщает пресс-служба перевозчика. Воздушное судно совершило посадку в 18:37 по местному времени.

Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени (в 17:37 мск). С пассажирами и членами экипажа все в порядке, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Utair, следующий из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия после взлета. В то же время представители авиакомпании заявили, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам, и опровергли информацию о подаче такого сигнала.

Кроме того, пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщила, что самолет компании, следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Ашхабаде с отключенным двигателем. Причиной стало решение командира судна, который обнаружил расхождение в показаниях уровня топлива и действовал согласно инструкциям для гарантии безопасности полета.

Департамент полиции на транспорте Казахстана сообщил, что в Алма-Ате совершил экстренную посадку самолет, на борту которого скончался пассажир. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.